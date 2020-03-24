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24.03.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Получить электронный больничный еще труднее, чем обычный

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород) , Наталья Решетникова (Новосибирск)
Так получилось, что один корреспондент "Российской газеты" - Наташа Решетникова из Новосибирска - завершила свою самоизоляцию по коронавирусу после отпуска в Испании. И в тот же день наш корреспондент из Нижнего Новгорода - Маша Волкова - вынуждена была всей семьей уйти на карантин, вернувшись с Кипра. Пост - сдал. Пост - принял. Наш "Дневник. На карантине" продолжается.
Фото: Мария Волкова/РГ Фото: Мария Волкова/РГ
Фото: Мария Волкова/РГ

В этот день журналисты столкнулись с одно и той же проблемой. С электронными больничными.

Наташа так и не добилась за 14 дней, чтобы у нее взяли анализы. И листок о временной нетрудоспособности никто не предоставил. Тогда она решила обзавестись хотя бы больничным. По интернету.

И вот, что из этого вышло:

"Как раз в понедельник пресс-служба областного правительства в связи с карантином по коронавирусу, - рассказала Наташа, - сообщила, что в регионе начали оформлять электронные больничные. Стоило мне выйти на работу и просидеть две недели без больничного. Получить листок нетрудоспособности дистанционно могут те, кто находится на карантине после возвращения из-за границы. Кроме того, с 20 марта электронный больничный выдают всем, кто проживает вместе с такими людьми.

Фото: getty images
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Правда, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте "Госуслуги" и подать заявление в личном кабинете на сайте Фонда соцстрахования РФ. Заполнить форму и приложить скан страниц загранпаспорта с фотографией и с отметками о пересечении границы, билетов, подтверждающих посещение другого государства. В общем, так и представила, что у всех сидящих на домашнем карантине есть и компьютер, и тем более - сканирующее оборудование. Вот вам новый квест - попробуй получить электронный больничный, не выходя из дома".

А в это время (с поправкой на часовые пояса) свой квест пыталась пройти Маша Волкова:

"Утром муж позвонил в две поликлиники. Во взрослой его спросили о наличии симптомов ОРВИ и сказали, что раз их нет, то и идти к ним незачем, - сообщила Мария. - А больничный посоветовали оформить через сайт регионального отделения Фонда социального страхования. В детской прийти на дом проверить детей пообещали. Но за два дня к нам так никто не пришел.

Я взялась за оформление больничного листа. Реклама Фонда соцстраха в соцсетях обещала, что сделать это можно за три клика. Сначала нужно зайти на сайт регионального отделения Фонда. На главной странице нижегородского - большая красная кнопка в самом верху: "Подать заявление". Первый клик.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Следующий шаг - авторизоваться через единую систему идентификации и аутентификации (Госуслуги). Второй клик.

Далее нужно заполнить форму: свои данные, место работы, а также документально подтвердить визит за границу. Я приложила фото загранпаспорта и посадочного талона, который, к счастью, не выкинула.

Между вторым и третьим кликом мне все-таки потребовалось сделать несколько дополнительных движений. При оформлении дистанционного больничного нужно выбрать медицинскую организацию. Их было две - и обе далеко от моего дома. Прикинув, что обычно для закрытия больничного требуется визит в поликлинику, я решила прояснить этот момент: придется ли мне ехать через весь город, чтобы завершить эпопею с карантином?

Однако на "горячей линии" регионального минздрава посоветовали обратиться за больничным в свою поликлинику. На "горячей линии" регионального ФСС дали телефон отдела, который отвечает за тему с дистанционными больничными по карантину. Там тоже не смогли прояснить этот момент и отправили еще на какой-то телефон, где в течение дня автоответчик сообщал, что все операторы заняты".

В отличие от коллеги из Новосибирска, у Марии впереди еще две недели карантина. Но где гарантия, что все ответы будут найдены?

"Дневник. На карантине" продолжит вести Мария Волкова. Все страницы дневника читайте здесь.

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