"Адмирал Касатонов" будет следить за подлодками на госиспытаниях

Новый фрегат "Адмирал флота Касатонов" во вторник вышел в Баренцево море для продолжения программы госиспытаний. Корабль отработает различные виды маневрирования, проверит системы и механизмы.

В Баренцевом море экипаж "Адмирала Касатонова" займется обнаружением подводных лодок и слежением за ними, используя комплексы гидроакустического и противолодочного вооружения. Об этом рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. В качестве объектов условного противника выступят субмарины СФ.

"Адмирал Касатонов" находится на госиспытаниях с 20 ноября прошлого года. За это время экипаж фрегата в Белом море испытал ракетное вооружение, выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели на полигоне "Чижа" в Архангельской области, выпустил также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" по морским мишеням, проверил артиллерию корабля.

"Адмирал флота Касатонов" - новый фрегат проекта 22350. Построен в Петербурге. Корабли данного класса предназначены для борьбы с надводным, воздушным и подводным противником. В состоянии наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше полутора тысяч километров.