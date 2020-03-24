Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
24.03.2020,  
18:12
Текст:  Светлана Цыганкова

"Адмирал Касатонов" будет следить за подлодками на госиспытаниях

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Новый фрегат "Адмирал флота Касатонов" во вторник вышел в Баренцево море для продолжения программы госиспытаний. Корабль отработает различные виды маневрирования, проверит системы и механизмы.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Атомная подлодка с "Калибрами" вышла на испытания

В Баренцевом море экипаж "Адмирала Касатонова" займется обнаружением подводных лодок и слежением за ними, используя комплексы гидроакустического и противолодочного вооружения. Об этом рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. В качестве объектов условного противника выступят субмарины СФ.

"Адмирал Касатонов" находится на госиспытаниях с 20 ноября прошлого года. За это время экипаж фрегата в Белом море испытал ракетное вооружение, выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели на полигоне "Чижа" в Архангельской области, выпустил также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" по морским мишеням, проверил артиллерию корабля.

"Адмирал флота Касатонов" - новый фрегат проекта 22350. Построен в Петербурге. Корабли данного класса предназначены для борьбы с надводным, воздушным и подводным противником. В состоянии наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше полутора тысяч километров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: YSSYguy/Wikimedia.org
США остановили выпуск противолодочных самолетов 13:56
Советская подлодка К-314 вспорола авианосец Kitty Hawk 36 лет назад 21.03.2020
Атомная подлодка с "Калибрами" вышла на испытания 19.03.2020
испытания
Фото: Andshel / wikimedia.org
Ростовчанам покажут именной танк ИС-3 "Хусен Андрухаев" 12:20
В Казани совершил полет второй прототип бомбардировщика Ту-22М3М 20.03.2020
В США испытали способный обнаружить гиперзвуковые объекты радар 19.03.2020
корабли
Новый корвет "Ретивый" спустили на воду в Санкт-Петербурге 12.03.2020
Корвет "Гремящий" отправился на Балтфлот для госиспытаний 11.03.2020