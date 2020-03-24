Суд НАО направил убийцу ребенка в детсаду на принудительное лечение

Суд Ненецкого автономного округа на закрытом выездном заседании в Архангельске направил 36-летнего жителя Нарьян-Мара, обвинявшегося в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду, на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Как сообщает суд НАО, в связи с этим фигурант освобожден от уголовной ответственности. Как установила экспертиза, он страдает психическим расстройством. В момент преступления мужчина не осознавал характер своих действий и не мог ими руководить. По заключению экспертов, его надо лечить в стационаре специализированного типа.

Ненецкий суд согласился с выводами специалистов. При этом он признал, что именно этот человек 31 октября 2019 года во время тихого часа проник в спальню одной из групп детского сада "Сказка" и нанес шестилетнему мальчику несколько ножевых ранений. Ребенок скончался на месте. Правоохранителям мужчина заявил, что на убийство его толкнули голоса в голове.

Постановление суда может быть обжаловано в течение десяти дней. Это могут сделать как сам фигурант, так и его защитник, потерпевший, его представитель и прокурор.

В Ненецком суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении охранника, который в день трагедии беспрепятственно впустил в здание детсада постороннего человека. Сотрудник ЧОПа обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Охранное предприятие, в котором он работал, после случившегося лишили лицензии.