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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге из-за COVID-19 закроют спортклубы, фудкорты и бассейны

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в связи с коронавирусом с 26 марта по 30 апреля по решению городских властей будут закрыты фитнес-клубы, кафе в торговых центрах и бассейны. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Фото: iStock
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Сами торговые центры продолжат работу, но при этом там не будут проводиться досуговые мероприятия.

Будут работать лишь те кафе, где есть отдельный зал для приема посетителей. Рестораторы теперь должны точно следить за числом людей, которые находятся в залах. Максимальное количество посетителей - 50 человек.

В самих помещениях предпринимателям настоятельно рекомендовали регулярно проводить дезинфекцию.

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