Постановление правительства Санкт-Петербурга от 24 марта 2020 года № 156 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 23.03.2020 № 78-00-09/27-0141-2020 Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

"2. Запретить на территории Санкт-Петербурга:

2.1. С 26.03.2020 по 12.04.2020:

2.1.1. Осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы, а также в местах прохождения учебной и производственной практики.

Образовательную деятельность по образовательным программам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Действие настоящего пункта не распространяется па деятельность образовательных организаций в части, касающейся реализации образовательных программ дошкольного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми, осваивающими указанные образовательные программы, а также образовательных программ высшего образования.

2.1.2. Осуществление в помещениях физкультурно-спортивных организаций спортивной подготовки.

Спортивную подготовку осуществлять с использованием дистанционных технологий.

Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность физкультурно­ спортивных организаций в части, касающейся осуществления спортивной подготовки па этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также спортивной подготовки членов спортивных сборных команд Российской Федерации.

2.2. До 30.04.2020:

2.2.1. Проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

2.2.2. Доступ посетителей в музеи, организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, зоологические парки, аквапарки.

.2.3. С 26.03.2020 доступ посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры, за исключением лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также членов спортивных сборных команд Российской Федерации".

1.2. Пункт 2-1 постановления изложить в следующей редакции:

"2-1. До 30.04.2020 временно приостановить проведение в Санкт-Петербурге досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно, за исключением досуговых мероприятий, проведение которых запрещено или приостановлено в соответствии с постановлением вне зависимости от количества участников".

1.3. В пункте 2-2 постановления слова "Временно приостановить" заменить словами "До 30.04.2020 временно приостановить".

1.4. Дополнить постановление пунктами 2-3 - 2-5 следующего содержания:

"2-3. С 26.03.2020 до 30.04.2020 временно приостановить проведение в Санкт-Петербурге досуговых мероприятий в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах).

2-4. С 26.03.2020 до 30.04.2020 временно приостановить оказание в Санкт-Петербурге услуг общественного питания в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением услуг общественного питания, оказываемых через объект организации общественного питания с отдельным залом обслуживания посетителей.

2-5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг общественного питания через объекты организаций общественного питания с отдельными залами обслуживания посетителей, размещать в каждом помещении не более 50 человек одновременно".

1.5. Дополнить постановление пунктом 7.7 следующего содержания:

"7.7. Организовать распределение работников по группам, каждой из которых перерыв для отдыха и приема пищи предоставляется в разные периоды времени в течение рабочего дня (рабочей смены)".

1.6. Пункт 9 постановления изложить в следующей редакции:

"9. Рекомендовать частным и государственным организациям, находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти, реализующим образовательные программы дошкольного образования и образовательные программы высшего образования:

9.1. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на территории указанных организаций.

9.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.

9.3. Обеспечить возможность свободного посещения занятий несовершеннолетними обучающимися (пребывания несовершеннолетних обучающихся в указанных организациях) по решению их родителей или законных представителей, доведенному до сведения указанных организаций.

9.4. Обеспечить возможность свободного посещения занятий совершеннолетними обучающимися (пребывания совершеннолетних обучающихся в указанных организациях) по их решению, доведенному до сведения указанных организаций.

9.5. Не допускать на территорию указанных организаций лиц, в том числе сотрудников и обучающихся, в отношении которых принято постановление Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу об изоляции, а также прибывших с территорий за пределами Российской Федерации".

1.7. Пункт 9-1 изложить в следующей редакции:

"9-1. Рекомендовать частным и государственным организациям, находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти, реализующим образовательные программы высшего образования, обеспечить применение в период с 26.03.2020 по 12.04.2020 электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего образования для обучающихся, не посещающих указанные организации по их решению или решению их родителей или законных представителей".

1.8. Пункт 9-2 постановления исключить.

1.9. Пункт 14 постановления изложить в следующей редакции:

"14. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга организовать взаимодействие с находящимися в их ведении государственными учреждениями Санкт-Петербурга, реализующими образовательные программы дошкольного образования и образовательные программы высшего образования, направленное:

14.1. На осуществление мероприятий по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на территории указанных организаций.

14.2. На обеспечение ежедневной дезинфекции помещений указанных организаций.

14.3. На обеспечение возможности свободного посещения занятий несовершеннолетними обучающимися (пребывания несовершеннолетних обучающихся в указанных организациях) по решению их родителей или законных представителей, доведенному до сведения указанных организаций.

14.4. На обеспечение возможности свободного посещения занятий совершеннолетними обучающимися (пребывания совершеннолетних обучающихся в указанных организациях) по их решению, доведенному до сведения указанных организаций.

14.5. На недопущение на территорию указанных организаций лиц, в том числе сотрудников и обучающихся, в отношении которых принято постановление Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу об изоляции, а также прибывших с территорий за пределами Российской Федерации".

1.10. Пункт 14-1 постановления изложить в следующей редакции:

"14-1. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга организовать взаимодействие с находящимися в их ведении государственными учреждениями Санкт-Петербурга, реализующими образовательные программы высшего образования, направленное на применение в период с 26.03.2020 по 12.04.2020 электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ для обучающихся, не посещающих указанные учреждения по их решению или решению их родителей или законных представителей".

1.11. Пункты 14-1.1 и 14-1.2 постановления исключить.

1.12. Дополнить постановление пунктом 17-1 следующего содержания:

"17-1. Установить, что разъяснение постановления обеспечивает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19), созданный постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 23.03.2020 № 18-пг".

2. Комитету по образованию утвердить и довести до сведения образовательных организаций методические рекомендации об особенностях реализации образовательных программ начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







