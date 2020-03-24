На Кубани и в Адыгее временно закрыли мечети из-за коронавируса

В Республике Адыгея и Краснодарском крае со вторника, 24 марта, временно полностью закрыли все действующие мечети "в целях защиты от распространения коронавирусной инфекции".

Ограничения будут действовать до 20 апреля. Об этом сообщили в региональном Духовном управлении мусульман.

Как уже сообщалось, ранее было принято решение о частичном ограничении работы мечетей. В этот период были отменены пятничные проповеди (хутба), все факультативные занятия, уроки, лекции и массовые мероприятия. Однако допускались коллективные молитвы с участием до 50 человек.

Теперь же Духовное управление Республики Адыгея и Краснодарского края обратилось к верующим с просьбой "совершать намаз дома и отнестись к данному решению с пониманием".