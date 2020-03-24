Погибшего в Волгограде полицейского представят к награде

Погибшего в Волгограде старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева представят к государственной награде посмертно. Министр МВД генерал полиции Владимир Колокольцев подготовит соответствующее представление о награждении президенту России.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, старший сержант спас женщину от преследовавшего ее вооруженного мужчины. Увидев полицейского, злоумышленник попытался скрыться, но Владимир Тафинцев задержал его. Однако на КПП грабитель достал нож и нанес смертельный удар полицейскому.

Убийца, ранее неоднократно судимый житель Городищенского района, был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

Погибшему Владимиру Тафинцеву было 35 лет. У него остались жена и маленькая дочь. За добросовестное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся по служебной линии.

"Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Тафинцева", - подчеркнула Ирина Волк.