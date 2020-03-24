Новости

Ассанж просит освободить его с связи с угрозой коронавируса 09:54
На Камчатке пехотинцы ТОФ спровоцировали сход гигантских лавин 09:52
Президент Аргентины: Если выбор между жизнью и экономикой, я выбираю жизнь 09:50
Полиция нашла девочку, похищенную из роддома Йошкар-Олы 09:38
Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 70 человек 09:35
Испанские военные находят в домах престарелых брошеных и мертвых стариков 09:13
В Челябинской области число условно зараженных COVID-19 выросло до семи 09:10
Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам 09:07
Салон нового Hyundai Tucson удивил некрасивой панелью приборов 09:04
МЭР предлагает субсидировать убытки туроператоров в связи с коронавирусом 09:02
Глава Крыма переназначил министра ЖКХ 08:55
Погибшего в Волгограде полицейского представят к награде 08:54
В Башкирии выявлены первые заболевшие коронавирусом 08:53
Мантуров рассказал об изменениях в льготном автокредитовании 08:52
Цена на нефть выросла почти на 4% 08:39
Киев начал переговоры о реструктуризации внешнего долга 08:30
В Приморье потенциальных больных COVID-19 выявят группы розыска 08:10
В Киргизии в связи с коронавирусом вводится чрезвычайное положение 08:08
Автодома в России набирают популярность 08:07
Первые лесные пожары зафиксировали в Хабаровском крае и Забайкалье 08:03
В соседней с Приамурьем провинции КНР не выявлено новых больных COVID-19 07:55
Глава UFC нашел место, где пройдет бой Нурмагомедов - Фергюсон 07:53
На Сахалине открыли пункты проверки на коронавирус 07:52
Хабаровский край отменил рейсы в Японию 07:51
Мадуро сообщил о росте числа заразившихся коронавирусом в Венесуэле 07:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
24.03.2020 08:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Погибшего в Волгограде полицейского представят к награде

Текст: Николай Грищенко

Погибшего в Волгограде старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева представят к государственной награде посмертно. Министр МВД генерал полиции Владимир Колокольцев подготовит соответствующее представление о награждении президенту России.

Фото: Пресс-служба Росгвардии
Бойца Росгвардии наградили за спасение ребенка из горящего дома

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, старший сержант спас женщину от преследовавшего ее вооруженного мужчины. Увидев полицейского, злоумышленник попытался скрыться, но Владимир Тафинцев задержал его. Однако на КПП грабитель достал нож и нанес смертельный удар полицейскому.

Убийца, ранее неоднократно судимый житель Городищенского района, был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

Погибшему Владимиру Тафинцеву было 35 лет. У него остались жена и маленькая дочь. За добросовестное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся по служебной линии.

"Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Тафинцева", - подчеркнула Ирина Волк.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: У переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет
Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта
Антонов призвал HRW не дезинформировать о ситуации с коронавирусом в РФ
В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом
Джонсон объявил в Великобритании карантин
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента