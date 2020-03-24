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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Совмин Крыма договорился с ретейлом о ценах на социальные продукты

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

Правительство Крыма подписало с крупными торговыми сетями меморандум о стабилизации цен в условиях ажиотажного спроса, связанного с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров республики.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк назвал подписанный документ важным индикатором социальной ответственности бизнеса и адекватной реакцией на сложившиеся обстоятельства.

- В рамках соглашения торговые сети обязуются устанавливать приемлемую наценку на ряд социально значимых продуктов первой необходимости (бакалея, крупы, мясные и молочые продукты), - пояснил глава Совмина. - Мы также рассчитываем, что крупные торговые сети при формировании розничных цен на отдельные виды продовольствия будут применять согласованные с правительством республики наценки и руководствоваться принципами добросовестности.

Гоцанюк подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание оптимизации издержек всей цепочки поставок социально значимых продуктов питания.

- Понятно, что прибыль - основная цель бизнеса, - констатировал он. - Однако она не должна достигаться любой ценой, в ущерб обществу и государству. Убежден, в экономической и социальной стабильности заинтересованы все стороны.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Премьер добавил, что по заверениям подписавших меморандум ретейлеров, сейчас на их скаладах остается месячный запас продуктовых товаров первой необходимости.

- Жителям Крыма нет смысла переживать, что какого-то товара недостаточно, - заключил он.

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