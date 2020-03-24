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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Хитрая наука

Только половина туристов оплатила курортный сбор в Сочи
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 62(8116)
В Сочи в прошлом году из 6,5 миллиона туристов только 3,9 миллиона заплатили курортный сбор. Такие цифры опубликованы на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Так и хочется упрекнуть отдыхающих в несознательности, но причина, оказывается, в другом. Как объяснила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, столь большая разница в цифрах обусловлена тем, что для подсчета туристов, посетивших город в 2019 году, был взят общий туристический поток. В него включены сведения о тех, кто проживал в квартирах и кемпингах. Подчитали даже туристов, приезжавших на один день. В том числе жителей края. Эти категории не должны платить курортный сбор, но в статистику они тем не менее вошли. Хитра наука, а истина на кончике карандаша.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Напомним, в Сочи на средства курортного сбора, а это 275 миллионов рублей (всего в России в прошлом году собрали 362 миллиона), отремонтируют две набережные: в Центральном районе и Лазаревском.

Сейчас в городе открыт оперативный штаб и введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Полностью запрещены детские и студенческие массовые мероприятия. Как ограничения отразятся на туристическом потоке и сколько удастся собрать курортного налога в этом году, еще предстоит узнать. Но, учитывая, что границы других государств закрыты, популярность краснодарского побережья может значительно вырасти.

Справка "РГ"

В Краснодарском крае курортный сбор ввели 16 июля 2018 года. Его должны платить отдыхающие в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловке, Небуге, Джубге и Шепси). Размер курортного сбора на этой территории составляет 10 рублей в сутки. От него освобождены несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды, а также местные жители.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России

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