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24.03.2020 12:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму выбрали место для обсервации заболевших COVID-19

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Обсерватор для размещения крымчан в случае усугубления эпидемиологической обстановки на полуострове будет расположен в Керчи. Об этом сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.

По его словам, в этом качестве будет использована гостиница "Мечта Тея".

- Дополнительно необходимо будет установить военизированную охрану, оборудовать стоянку и площадь для мойки специализированного транспорта, - уточнил Крутиков.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Замглавы управления Роспотребнадзора в Крыму отметил, что в качестве обсерватора рассматривались еще два объекта. Один из них - также в Керчи, а другой в Феодосии. Однако они не подошли, поскольку на одной из баз отдыха идет ремонт, а в другой нет пищеблока и медпункта. Вместе с тем в медцентре Феодосии есть возможность разместить дополнительные места в случае усугубления эпидситуации.

Гостиница "Мечта Тея", согласно данным ее официального сайта, находится в историческом центре Керчи. Стоимость размещения в ней колеблется в пределах от 2700 до 3100 рублей в сутки.

Напомним, в субботу 21 марта, министра здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов сообщил, что на случай усугубления эпидемиологической обстановки на полуострове в Симферопольской городской клинической больнице №7 выделено крыло с отдельным входом. При необходимости там могут разместить 180 коек. Глава Крыма отметил, что органам власти и руководителям медицинской службы надо быть готовыми к любому развитию ситуации и иметь в резерве необходимое количество мест размещения.

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