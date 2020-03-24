В Крыму выявили еще шесть случаев заболевания коронавирусом

Лабораторные тесты подтвердили шесть новых случаев коронавирусной инфекции у жителей Республики Крым. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава РК Сергей Аксенов.

Все заболевшие - крымчане, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран. Четыре человека - члены одной семьи, путешествовавшей на круизном лайнере в Объединенные Арабские Эмираты. Еще два человека заболели COVID-19 во время поездок в Литву и Бельгию.

- Всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно, - отметил Сергей Аксенов. - Все они госпитализированы в инфекционные отделения больниц и помещены в отдельные боксы.

У четырех человек симптомов коронавируса нет. У двоих - состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение по действующему протоколу Минздрава.

- Определен круг контактировавших с заболевшими. Люди из близкого круга госпитализированы в инфекционные отделения, а лица из числа отдаленных контактов - находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Их пробы отправлены на анализы.

Напомним, сегодня в РК определено место для обсервации заболевших коронавирусом на случай интенсивного распространения эпидемии - гостиница "Мечта Тея" в Керчи.