В Симферополе подстанцию украсила картина Айвазовского "Штиль"

Фасад четвертой по счету трансформаторной подстанции в Симферополе украсила картина крымских художников по мотивам полотна Ивана Айвазовского "Штиль". Некоммерческая организация "Добро Мира - Волонтеры Крыма" и команда художника Владислава Подопригоры Dislav Studio на этот раз украсила энергообъект на бульваре Ленина.

Арт-объект расположен напротив железнодорожного вокзала, поэтому у прибывающих в Крым поездами "Таврия" туристов есть возможность сходу полюбоваться полотном великого мариниста, а может быть и посетить его галерею в Феодосии. Картину, что стала основой для граффити, крымчане выбрали из четырех работ Айвазовского, на этот раз отдав предпочтение не девятибалльному шторму или кораблекрушению, а спокойному и умиротворяющему морю: по итогам народного опроса победителем стало полотно Айвазовского "Штиль". В голосовании, организованном НКО "Добро Мира - Волонтеры Крыма" в соцсетях, приняли участие более 7000 человек.

Как уточнили в пресс-службе "Крымэнерго", перед началом работ волонтеры-художники получили все необходимые согласования в ГУП РК "Крымэнерго", а также в обязательном порядке прошли необходимые инструктажи по технике безопасности.

- Полдня перед началом работ занял инструктаж по технике безопасности и охране труда. Без этого невозможно получить доступ к трансформаторной подстанции, - рассказала руководитель НКО Валерия Петрусевич. - Так или иначе, это крайне опасный объект и все художники и волонтеры должны быть подготовлены.

Нанесению рисунка предшествовала обработка и грунтовка поверхностей. Собственно художественный процесс занял три дня.

Первый арт-объект по мотивам полотна Айвазовского "Корабль в бушующем море" размещен на трансформаторке на пересечении улиц Севастопольская - Войкова. Воды "Неаполитанского залива" радуют глаз прохожих на одной из старейших трансформаторных подстанций на перекрестке улиц Караимская - Ленина - Шмидта. Полотно "Ночь. Голубая волна" украсило подстанцию близ перекрестка улиц Козлова - Русская.