Глава УМВД Курганской области прокомментировал арест своего заместителя

Начальник управления МВД России по Курганской области Дмитрий Свинов пообещал продолжить работу по выявлению сотрудников, использующих служебное положение для совершения преступлений.

Напомним, заместителя начальника регионального управления МВД и начальника межмуниципального отдела полиции "Шадринский", а также еще двоих соучастников подозревают в хищении из бюджета около 27 миллионов рублей. По версии следствия, преступная группа присваивала себе премии, денежное довольствие и другие, положенные по закону выплаты сотрудникам полиции. В бухгалтерии по фиктивным ведомостях и отчетам проходили одни суммы, а на руки полицейским выдавали гораздо меньше, чем полагалось, а то и вовсе не выдавали.

- Очищение рядов правоохранителей от лиц, совершающих преступления, является одной из важнейших задач, стоящих перед нами, - заявил сегодня полковник Свинов . - Задержана группа должностных лиц, подозреваемых в хищении денежных средств, выделяемых на премирование сотрудников МО МВД "Шадринский" В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается, и точка в нем еще не поставлена.

Вчера Курганский городской суд отправил двух главных фигурантов на два месяца в СИЗО. Главного бухгалтера отдела полиции и подчиненного ей сотрудника поместили также на два месяца под домашний арест. Им инкриминируют статью 159, часть 4 УК РФ - мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.