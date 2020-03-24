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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава УМВД Курганской области прокомментировал арест своего заместителя

Текст: Валентина Пичурина

Начальник управления МВД России по Курганской области Дмитрий Свинов пообещал продолжить работу по выявлению сотрудников, использующих служебное положение для совершения преступлений.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Напомним, заместителя начальника регионального управления МВД и начальника межмуниципального отдела полиции "Шадринский", а также еще двоих соучастников подозревают в хищении из бюджета около 27 миллионов рублей. По версии следствия, преступная группа присваивала себе премии, денежное довольствие и другие, положенные по закону выплаты сотрудникам полиции. В бухгалтерии по фиктивным ведомостях и отчетам проходили одни суммы, а на руки полицейским выдавали гораздо меньше, чем полагалось, а то и вовсе не выдавали.

- Очищение рядов правоохранителей от лиц, совершающих преступления, является одной из важнейших задач, стоящих перед нами, - заявил сегодня полковник Свинов . - Задержана группа должностных лиц, подозреваемых в хищении денежных средств, выделяемых на премирование сотрудников МО МВД "Шадринский" В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается, и точка в нем еще не поставлена.

Вчера Курганский городской суд отправил двух главных фигурантов на два месяца в СИЗО. Главного бухгалтера отдела полиции и подчиненного ей сотрудника поместили также на два месяца под домашний арест. Им инкриминируют статью 159, часть 4 УК РФ - мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

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