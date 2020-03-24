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24.03.2020 00:51
Рубрика: В мире

Россияне с лайнера Costa Luminosa пройдут карантин в Риме

Фото: REUTERS/MASSIMO PINCA Фото: REUTERS/MASSIMO PINCA
Фото: REUTERS/MASSIMO PINCA

Российские туристы сошли на берег с круизного лайнера Costa Luminosa, пришвартованного в порту города Савоны. Теперь 14 граждан РФ - 13 пассажиров и один член экипажа - отправятся в Рим на карантин.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Такую информацию распространило посольство России в Италии. По данным дипломатов, на время карантина россияне будут размещены в одной из гостиниц за счет судовладельца, пишет ТАСС. В диппредставительстве уточнили, что у граждан РФ пока нет симптомов коронавируса. Не исключено, что отправку россиян на родину возможно будет организовать раньше.

Сейчас Costa Luminosa, на борту которого ранее были обнаружены случаи заражения коронавирусом, завершает высадку пассажиров. Всем им предписан карантин. Туристы из стран, с которыми прервано авиасообщение, должны проходить его в Италии.

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