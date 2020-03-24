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Рубрика: В мире

Ситуация с коронавирусом подняла рейтинг Трампа до 49%

Впервые за время с момента избрания президентом рейтинг Дональда Трампа превысил на 3% его антирейтинг, передает РИА Новости результаты исследования американского института общественного мнения Gallup. Отмечается, что этот рост произошел на фоне активной борьбы администрации Белого дома с коронавирусом.

Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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Согласно опросам, деятельность президента одобряют 49% опрошенных, а не одобряют 45%. За все время пребывания у власти Трамп добивался положительной оценки своей деятельности лишь однажды, в феврале этого года, когда соотношение было 49% на 48%.

Напомним, что в США ситуация с распространением коронавируса становится угрожающей. Только в штате Нью-Йорк общее число заболевших достигло 15 тысяч, увеличившись в полтора раза буквально за пару суток. А спустя еще 24 часа, их стало уже более 20 тысяч. Число летальных исходов перевалило за сотню.

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