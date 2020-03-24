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24.03.2020 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел дело о найденных под Тамбовом мертвых детях

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело о гибели двух школьников в Мичуринске, сообщили в региональном управлении СК.

Напомним, тела мальчиков 7 и 10 лет были найдены дежурной сменой трансформаторной подстанции вечером 23 марта во время планового обхода. По предварительным данным, причиной смерти детей стал удар электрическим током.

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- По версии следствия, трое детей играли в прятки неподалеку от трансформаторной подстанции. Через лаз в ограждении они проникли на территорию опасного объекта, и там двое забрались на крышу трансформатора. Смертельную травму они получили, прикоснувшись к токопроводящим деталям, - рассказала представитель управления СК по Тамбовской области Елена Кярсна.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи продолжают работу на месте происшествия, допрашивают свидетелей, представителей энергетической компании, которой принадлежит подстанция, родственников, педагогов и друзей погибших школьников. Для выяснения точной причины смерти назначены судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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