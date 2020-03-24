Стало известно, на каких условиях Россия поставит нефть Беларуси

Россия поставит в Беларусь нефть с премией в 5 долларов за тонну. Это те же условия, что "Роснефть" предлагала Минску и ранее. Об этом сообщил представитель госкомпании.

В то же время график апрельских поставок согласовывается, контракты пока не подписаны, уточнил вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, передает РИА Новости.

Напомним, в субботу, 21 марта, российский и белорусский премьеры Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили по телефону ряд общих вопросов, включая и возобновление поставок нефти.

Сообщалось, что собеседники "отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон". Речь шла о возможностях "обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси в полном объеме и на согласованных условиях".