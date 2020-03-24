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24.03.2020 10:43
Рубрика: Российский автопром

Стартовали продажи "арктического" "Патриота"

Текст: Валерий Карташов
Ульяновский завод объявил о старте продаж внедорожника УАЗ "Патриот" Antarctic Edition. Лимитированная серия флагманской модели приурочена к 200-летию открытия Антарктиды и будет выпущена тиражом в 200 экземпляров.
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: www.instagram.com/cochespias/
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"Арктический" УАЗ "Патриот" окрашен в эксклюзивную белую перламутровую эмаль, "обут" в черные стальные диски с резиной 225/75 R16 и имеет затемненные элементы решетки радиатора. Помимо этого, внедорожник также оснащен экспедиционным багажником и лестницей на пятой двери, а в нижней части водительской двери и на контейнере запасного колеса наклеены шильдики с названием спецсерии.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

В базовое оснащение Antarctic Edition входят противотуманные фары, круиз-контроль и дополнительный отопитель салона. Предусмотрены функции подогрева рулевого колеса, ветрового стекла, передних и задних сидений c тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой. В качестве опции доступны климат-контроль, тачскрин с навигацией, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя и система безопасной парковки. За доплату внедорожник можно дополнительно оснастить блокировкой дифференциала заднего моста и пакетом "Оффроуд" с лебедкой и защитой рулевых тяг.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Под капотом модели располагается 2,7-литровый "атмосферник ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с. и крутящим моментом в 235 Нм при 2650 об/мин. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом.

Стоимость УАЗа "Патриот" Antarctic Edition начинается с отметки 1 062 000 рублей.

"Появление УАЗ Патриот Antarctic Edition - дань уважения отважным русским морякам, в 1820-м во время кругосветной экспедиции открывшим миру шестой материк. Холодную, скованную льдами, загадочную Антарктиду", - поясняют в пресс-службе марки.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
#УАЗ