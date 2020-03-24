Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей

На открытии торгов на Московской бирже во вторник индекс МосБиржи вырос на 5 процентов до отметки 2367 пунктов, индекс РТС - на 7,4 процента, до 948 пунктов.

Рубль вырос к доллару (на 1,2 процента, до 78,65 рубля) и евро (на 0,4 процента, до 85,14 рубля).

Нефтяные котировки во вторник растут: Brent прибавляет 4 процента (28,15 доллара за баррель), WTI - почти 5 процентов (24,15 доллара). Индексы на крупнейших мировых биржах также в плюсе.

В понедельник российский рынок снижался вслед за мировыми площадками, но без глобальных распродаж. Волатильность торгов в последние недели крайне высока, инвесторы очень нервно реагируют на новости, связанные с нефтяным рынком, а также карантинными мерами и предпринимаемыми мерами поддержки экономики.