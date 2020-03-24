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24.03.2020 01:59

Трамп: В Нью-Йорке начнуся клинические испытания лекарств от COVID-19

Фото: REUTERS/YURI GRIPAS Фото: REUTERS/YURI GRIPAS
Фото: REUTERS/YURI GRIPAS

Клинические испытания лекарств от коронавируса начнутся в Нью-Йорке во вторник, 24 марта. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами.

Фото: REUTERS/Gennadiy Novik
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"Их начнут выдавать многим людям в Нью-Йорке уже утром", - цитирует РИА Новости американского лидера. Он подчеркнул, что это средство хорошо зарекомендовало себя в борьбе с малярией.

Напомним, ранее в США первым четырем волонтерам ввели вакцину против коронавируса. Всего в эксперименте примут участие 45 человек, они получат две дозы препарата с интервалом в один месяц. Исследователи сейчас контролируют проявление любых побочных эффектов, а также возьмут образцы крови чтобы проверить, активизирует ли вакцина иммунную систему.

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