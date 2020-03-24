Умер заразившийся коронавирусом саксофонист Ману Дибанго

Немаловажная величина, камерунский саксофонист Ману Дибанго, у которого был найден коронавирус COVID-19, умер во Франции сегодня утром.
Об этом сообщает FranceInfo со ссылкой на семью исполнителя.
Дибанго госпитализировали в больницу под Парижем после того, как его тест дал положительный результат.
Музыканту было 86 лет. Похороны саксофониста пройдут приватно, в узком кругу.
Эммануэль Н'Джоке Дибанго родился 12 декабря 1933 года в Камеруне.
В творчестве сочетал джаз, фанк и традиционную музыку своей страны. Первую пластинку выпустил в 1968-м.