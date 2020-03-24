В Беларуси готовы увеличить производство респираторов

Премьер-министр Сергей Румас посетил 24 марта предприятие в Старобине, где пока изготавливают сто тысяч этих изделий из фильтроволокна мелтблаун. Правда, уже начался монтаж дополнительного оборудования, которое позволит нарастить производство почти в два раза, заверили в коллективе. информирует БЕЛТА.

Как ранее сообщал "СОЮЗ", еще на прошлой неделе президент РБ, оценивая готовность страны к эпидемиологической ситуации, высказал критику в адрес правительства в связи с тем, что при наличии защитных костюмов, масок и средств дезинфекции, в стране не налажено производство элементарных респираторов.

Кроме того, кабинет министров готовит главе государства солидный пакет инициатив по поддержке предприятий и бизнеса, рассказал журналистам премьер-министр. "Минэкономики предложило довольно широкий набор инструментов, который включает и налоговые каникулы, и кредитные каникулы, и поддержку индивидуальных предпринимателей. 31 марта правительство намерено принять уже окончательное решение о предлагаемых мерах поддержки", - пояснил Румас.

По его словам, это, скорее всего, станет лишь первым шагом, который будет касаться предприятий. "Наши дальнейшие шаги будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация", - констатировал глава правительства.