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24.03.2020 09:07
Рубрика: В мире

В Европе появится приложение для слежения за носителями короновируса

Текст: Максим Макарычев
Несколько европейских стран рассматривают возможность создания приложений для смартфонов, которые будут использовать данные о местонахождении телефона в реальном времени для отслеживания перемещений вирусоносителей и людей, с которыми они вступают в контакт.
Неаполь. Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE Неаполь. Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE
Неаполь. Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE

Цель данной меры состоит в том, чтобы лучше понять, где вспыхивают инфекции, как они распространяются, и когда органам здравоохранения необходимо назначать карантин и соответствующие меры для ограничения распространения COVID-19, сообщает The Associated Press.

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Возможность введения подобной меры, в частности, рассматривают власти Италии, Британии и Германии. Ранее в понедельник власти Италии начали применять беспилотники, чтобы отслеживать передвижение граждан страны.

Против этого шага выступают защитники конфиденциальности личных данных, которые опасаются, что такое повсеместное наблюдение может привести к злоупотреблениям в отсутствие тщательного надзора, а также к тяжелым последствиям для гражданских свобод.

"Это время испытаний, но они не требуют непроверенных новых технологий", - заявила группа британских активистов в открытом письме в понедельник в Национальную службу здравоохранения страны. В письме отмечается, что такие меры могут поставить под угрозу права человека и могут не сработать.

Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE
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В большинстве западных стран существуют правовые гарантии защиты цифровой конфиденциальности данных, однако, отмечают эксперты, опасность распространения коронавируса может быстро вынудить политиков отказаться от них. В пятницу Управление по защите данных Европейского Союза одобрило приостановку конфиденциальности во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Ранее подобные меры успешно использовались в нескольких странах Азии, в том числе в Китае, Тайване, Гонконге, Южной Корее и Сингапуре.

А на прошлой неделе власти Израиля также решились на этот шаг, поручив своему агентству внутренней безопасности Shin Bet использовать данные о местонахождении смартфонов для отслеживания перемещений вирусоносителей. Пока что нет никаких признаков того, что правительство США планирует отследить идентифицируемых лиц для эпиднадзора за болезнями. Представитель Управления по науке и технике Белого дома заявил, что в настоящее время оно не работает над таким приложением.

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