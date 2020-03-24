В Госдуме поддержали решение о переносе Олимпиады

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в разговоре с главой МОК Томасом Бахом предложил отложить Олимпийские игры в Токио на год. Стороны договорились о том, что Олимпиада и Паралимпиада будут проведены до лета 2021 года.

- Я давно об этом говорил, - напомнил журналистам глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. - В нынешних условиях невозможно обеспечить всех спортсменов равными возможностями отборочных соревнований, гарантировать полную безопасность жизни и здоровья спортсменов, болельщиков, подарить всем настоящий праздник спорта.

Он назвал решение "непростым для всего спортивного мира". При этом парламентарий добавил, что "у российской легкой атлетики будет больше времени на восстановление в правах, пройдут некоторые судебные разбирательства, исход которых может быть в пользу российских спортсменов".

Не было смысла проводить Игры без зрителей или нескольких стран, которые уже отказались участвовать из-за ситуации с коронавирусом, заявил со своей стороны первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков.

- Реакция многих стран о том, что они не будут участвовать, наверняка сыграла свою роль, - заявил депутат, которого цитирует РИА Новости. - Япония в первую очередь была заинтересована, чтобы Олимпиада все-таки прошла в Токио.

Решение также прокомментировал журналистам председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Перенос летней Олимпиады в Токио на 2021 год - ответственное, объяснимое, да и абсолютно закономерное решение в условиях пандемии, - заявил он. - Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в большинстве стран. Бороться с его распространением нужно также всем миром".

Глава комитета напомнил, что в рамках мер профилактики приостанавливается авиасообщение, отменяются крупнейшие международные форумы. "В таких условиях, думаю, что нет ничего страшного, если график летних Олимпийских игр будет скорректирован. Здесь все логично. Не стоит рисковать жизнями и здоровьем спортсменов и болельщиков", - резюмировал он.