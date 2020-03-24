В Италии штраф за нарушение карантина повысили в 10 раз

В рамках виртуальной пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о новых мерах, направленных на сдерживание коронавирусной эпидемии в Италии.

В частности, начиная с завтрашнего дня, когда нововведения вступят в силу, каждые 15 дней премьер будет информировать парламент о принятых мерах. Кроме того, Конте предоставил региональным властям эксклюзивное право принимать на местах более жесткие меры, если они посчитают это необходимым.

Глава итальянского Кабмина объявил также о повышении штрафа за нарушение карантина. Впредь он будет варьироваться в пределах от 400 до 3 тысяч евро. Фактически санкции выросли в более чем 10 раз - еще сегодня утром действовал штраф в 206 евро.

Воспользовавшись возможностью, премьер также опроверг фейковые новости, согласно которым карантин в Италии якобы продлится до 31 июля.

"Мы намерены завершить карантин намного раньше 31 июля", - пояснил Джузеппе Конте.