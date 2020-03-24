В Ростуризме разъяснили ситуацию с зарубежными полетами

"Фактически действуют только вывозные рейсы, поскольку другие страны закрыли свое воздушное пространство и ограничили въезд иностранных граждан", - отметил он.

Ранее в Росавиации сообщили, что Россия на фоне пандемии нового коронавируса с 23 марта ввела ограничения на авиасообщение с большинством стран мира. В частности, авиасообщение ограничено со странами Евросоюза, США, Великобританией, Швейцарией, Норвегией, ОАЭ, Турцией, Таиландом, Японией. Но в эти и другие страны в порядке исключения возможны чартерные рейсы для вывоза россиян, а также регулярные рейсы в столицы.

Например, в список исключений вошли столицы соседних с Россией стран - Минск (Беларусь), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), а также Алма-Аты (Казахстан), европейские столицы - Берлин (Германия), Париж (Франция), Рим (Италия), Мадрид (Испания), Вена (Австрия), Афины (Греция) и другие направления - Нью-Йорк (США), Бангкок (Таиланд), Ханой (Вьетнам). Всего в списке более 100 стран, он опубликован на сайте Росавиации.

Однако большинство стран ввели ограничения на въезд иностранных граждан. "Границы Евросоюза на въезд иностранных граждан закрыты. Кроме того, практически все страны ЕС приостановили выдачу виз", - привел пример Горин. Лишь в некоторых странах, куда въезд еще разрешен, придется пройти 14-дневный карантин, добавил он.

К тому же остановили полеты в Россию большинство зарубежных авиакомпаний, а из России - большинство российских авиаперевозчиков. В итоге на практике действует лишь несколько рейсов "Аэрофлота" по некоторым направлениям, например, Москва- Прага (Чехия).

Этой возможностью стоит воспользоваться россиянам для возврата домой, отметил Дмитрий Горин. Также придется формировать дополнительные рейсы для вывода российских граждан, добавил он.

Помимо сложностей с вылетом в Россию прямыми рейсами возникают проблемы и с транзитными пассажирами. Многие страны не разрешают лететь через свою территорию гражданам других страны. В противовес такому подходу, Россия со вчерашнего дня открыла транзит для граждан стран СНГ, чтобы они могли через Москву вернуться в свои страны, отметил Горин.