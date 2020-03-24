В Ростуризме разъяснили ситуацию с зарубежными полетами

Новости

Netflix представил трейлер нового мультфильма "Семья Уиллоби" 17:40
Дезинфекцию "Башни Федерация" проведут в ближайшее время 17:37
Конкурент Lada Xray Cross от Kia поступит в продажу летом 17:30
Уникальный 1000-летний храм Будды обнаружен в Бангладеш 17:24
ФИНА решит судьбу чемпионата мира-2021 в Фукуоке 17:19
Со склада в Москве украли 120 тысяч медицинских масок 17:18
Со дна Финского залива подняли старинные пушки, украденные с форта 17:15
В Токио фиксируют большое количество заболевших COVID-19 17:14
Дело сахалинских студентов передано в центральный аппарат СК России 17:13
Datsun уходит из Индонезии. Марка на грани исчезновения? 17:08
Роскомнадзор: Instagram удалил фейки о коронавирусе 17:04
Тоннельную вентиляцию в метро Москвы перевели на усиленный режим работы 17:01
В Волгограде обнаружили военную авиабомбу 16:57
Названа самая эффективная мера против распространения коронавируса 16:53
Рокетбанк прекратит существование 16:49
Медведев призвал губернаторов возглавлять региональные отделения "ЕР" 16:48
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом 16:38
Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую киберугрозу 16:37
В Китае обнаружена самая древняя коммунальная система 16:35
Уралец из мести вызвал врачей "заболевшей коронавирусом" жене 16:32
Эрик Клэптон назвал новые даты своих гастролей в России 16:31
Медведев назвал самодисциплину лучшей мерой профилактики коронавируса 16:29
Опрос: Строгий карантин поддержало большинство респондентов 16:12
В Нижегородской области образовался большой карстовый провал 16:12
Археологи установили прямую связь Сфинкса с космосом 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 17:21
Рубрика: Экономика

В Ростуризме разъяснили ситуацию с зарубежными полетами

Текст: Евгений Гайва
В результате введенных Россией и другими странами ограничений на авиасообщение и въезд иностранных граждан, сейчас выехать можно в очень ограниченное число стран, пояснил "РГ" советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Фактически действуют только вывозные рейсы, поскольку другие страны закрыли свое воздушное пространство и ограничили въезд иностранных граждан", - отметил он.

"Аэрофлот" прекращает рейсы на Кубу, Вьетнам и Таиланд

Ранее в Росавиации сообщили, что Россия на фоне пандемии нового коронавируса с 23 марта ввела ограничения на авиасообщение с большинством стран мира. В частности, авиасообщение ограничено со странами Евросоюза, США, Великобританией, Швейцарией, Норвегией, ОАЭ, Турцией, Таиландом, Японией. Но в эти и другие страны в порядке исключения возможны чартерные рейсы для вывоза россиян, а также регулярные рейсы в столицы.

Например, в список исключений вошли столицы соседних с Россией стран - Минск (Беларусь), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), а также Алма-Аты (Казахстан), европейские столицы - Берлин (Германия), Париж (Франция), Рим (Италия), Мадрид (Испания), Вена (Австрия), Афины (Греция) и другие направления - Нью-Йорк (США), Бангкок (Таиланд), Ханой (Вьетнам). Всего в списке более 100 стран, он опубликован на сайте Росавиации.

Однако большинство стран ввели ограничения на въезд иностранных граждан. "Границы Евросоюза на въезд иностранных граждан закрыты. Кроме того, практически все страны ЕС приостановили выдачу виз", - привел пример Горин. Лишь в некоторых странах, куда въезд еще разрешен, придется пройти 14-дневный карантин, добавил он.

Фото: Фото: China Daily via REUTERS
Химики нашли способ остановить размножение коронавируса в легких

К тому же остановили полеты в Россию большинство зарубежных авиакомпаний, а из России - большинство российских авиаперевозчиков. В итоге на практике действует лишь несколько рейсов "Аэрофлота" по некоторым направлениям, например, Москва- Прага (Чехия).

Этой возможностью стоит воспользоваться россиянам для возврата домой, отметил Дмитрий Горин. Также придется формировать дополнительные рейсы для вывода российских граждан, добавил он.

Помимо сложностей с вылетом в Россию прямыми рейсами возникают проблемы и с транзитными пассажирами. Многие страны не разрешают лететь через свою территорию гражданам других страны. В противовес такому подходу, Россия со вчерашнего дня открыла транзит для граждан стран СНГ, чтобы они могли через Москву вернуться в свои страны, отметил Горин.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Дело сахалинских студентов передано в центральный аппарат СК России
Экипажам воздушных судов разрешили не проходить карантин
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии