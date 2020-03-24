Также приостановили производства калужские заводы Peugeot, Citroen и Opel.
В Европе заводы этих брендов также ушли на вынужденный простой. В США работу остановили Honda и вся "большая тройка" - General Motors, Ford и Chrysler.
Однако и российский автопром встроен в глобальные производственные цепочки и в значительной степени зависит от поставок комплектующих из-за рубежа, напоминают в Российском экспортном центре.
"Евразийский авторынок - один из наиболее интегрированных. Ярким примером служит франко-японский альянс "Рено - Ниссан - Мицубиси", - говорит зампред правления Евразийского банка развития Андрей Крайний. - Российский "АвтоВАЗ" непосредственно связан с действиями этого объединения. Поставляемые же из-за границы компоненты для, казалось бы, исконно отечественных брендов также оплачиваются валютой по взлетевшему обменному курсу".
В ближайшие месяцы участники авторынка будут поддерживать продажи за счет складских запасов и продажи автомобилей прошлого года. Так, остановка производства Volkswagen Group Rus не означает остановку продаж. "В настоящее время мы можем обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей нашим дилерам и клиентам", - заявляет пресс-служба компании. Однако всем автопроизводителям, считают эксперты, придется пересмотреть стратегии развития бизнеса с учетом падающего спроса, а также, возможно, сформировать новые цепочки поставок.
Локализованные в России Renault и Ford не ответили на запрос "Российской газеты".