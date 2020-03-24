Карантин в Европе привел к массовой приостановке автопроизводств и заблокировал поставку автокомпонентов в другие страны. По этой причине Volkswagen останавливает сборку автомобилей в Калуге и Нижнем Новгороде как минимум до 10 апреля.

Также приостановили производства калужские заводы Peugeot, Citroen и Opel.

В Европе заводы этих брендов также ушли на вынужденный простой. В США работу остановили Honda и вся "большая тройка" - General Motors, Ford и Chrysler.

Карантин в Европе привел к веерной остановке автозаводов

Однако и российский автопром встроен в глобальные производственные цепочки и в значительной степени зависит от поставок комплектующих из-за рубежа, напоминают в Российском экспортном центре.

"Евразийский авторынок - один из наиболее интегрированных. Ярким примером служит франко-японский альянс "Рено - Ниссан - Мицубиси", - говорит зампред правления Евразийского банка развития Андрей Крайний. - Российский "АвтоВАЗ" непосредственно связан с действиями этого объединения. Поставляемые же из-за границы компоненты для, казалось бы, исконно отечественных брендов также оплачиваются валютой по взлетевшему обменному курсу".

В ближайшие месяцы участники авторынка будут поддерживать продажи за счет складских запасов и продажи автомобилей прошлого года. Так, остановка производства Volkswagen Group Rus не означает остановку продаж. "В настоящее время мы можем обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей нашим дилерам и клиентам", - заявляет пресс-служба компании. Однако всем автопроизводителям, считают эксперты, придется пересмотреть стратегии развития бизнеса с учетом падающего спроса, а также, возможно, сформировать новые цепочки поставок.

Локализованные в России Renault и Ford не ответили на запрос "Российской газеты".