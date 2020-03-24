Volvo проехал 1 млн километров за 14 лет

Компания Volvo рассказала о гражданке Канады Рите Ньюман, проехавшей на своем универсале V70 более 1 млн километров.

Сообщается, что "пятидверка" 2006 года выпуска эксплуатировалась канадкой практически ежедневно, в результате она установила рекорд пробега в разряде клиентов-частников. Поскольку машина проходила регулярное сервисное обслуживание, она находится в отличном состоянии.

В качестве поздравления директор по продажам местного дилерского центра Van Herpt Motors Limited Адам Костанович встретился с Ритой Ньюман в Кингстоне (провинция Онтарио) и вручил ей памятные подарки и поблагодарил за лояльность шведскому бренду.

Женщина приобрела свой универсал V70 новым и использовала его вместе со своим мужем для перевозки оборудования и оказания медицинской помощи в рамках работы одной из благотворительных организаций Канады.

"Я купила V70, потому что знала, что бренд Volvo символизирует безопасность и надежность", - заявила Рита Ньюман.

По ее словам, помимо упомянутой V70 с миллионным пробегом в семье имеется также более современный универсал V60.