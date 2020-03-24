Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.03.2020 11:06
Рубрика: Легковые авто

Volvo проехал 1 млн километров за 14 лет

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Компания Volvo рассказала о гражданке Канады Рите Ньюман, проехавшей на своем универсале V70 более 1 млн километров.

Сообщается, что "пятидверка" 2006 года выпуска эксплуатировалась канадкой практически ежедневно, в результате она установила рекорд пробега в разряде клиентов-частников. Поскольку машина проходила регулярное сервисное обслуживание, она находится в отличном состоянии.

Фото: Пресс-служба Volvo.
Дилеры Volvo проболтались о двух новинках: большом XC100 и кросс-купе C40

В качестве поздравления директор по продажам местного дилерского центра Van Herpt Motors Limited Адам Костанович встретился с Ритой Ньюман в Кингстоне (провинция Онтарио) и вручил ей памятные подарки и поблагодарил за лояльность шведскому бренду.

Женщина приобрела свой универсал V70 новым и использовала его вместе со своим мужем для перевозки оборудования и оказания медицинской помощи в рамках работы одной из благотворительных организаций Канады.

"Я купила V70, потому что знала, что бренд Volvo символизирует безопасность и надежность", - заявила Рита Ньюман.

По ее словам, помимо упомянутой V70 с миллионным пробегом в семье имеется также более современный универсал V60.

Фото: Пресс-служба Volvo.
#Volvo