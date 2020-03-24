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24 марта 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2020 года № 1074 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) дополнить пункт 5 подпунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:

"5.1. Гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территориях городского округа "город Якутск" и городского округа "Жатай", соблюдать режим самоизоляции до момента устранения обстоятельств, послуживших введению режима повышенной готовности.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых домах.

5.2. Родителям (законным представителям) принять меры по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах общего пользования, пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних.";

2) пункт 8 признать утратившим силу;

3) дополнить пункт 13 подпунктом 13.1 следующего содержания:

"13.1. Обеспечить осуществление разовой адресной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 5.1 настоящего Указа:

в размере 2 000 рублей после начала режима самоизоляции;

в размере 2 000 рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений указанного режима.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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