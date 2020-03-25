Пожилым жителям Якутии выплатят деньги за самоизоляцию

Власти Республики Саха (Якутия) попросили отправиться в самоизоляцию пожилых людей старше 65 лет, которые живут в городских округах Якутск и Жатай, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

По словам зампреда правительства Якутии, заместителя главы оперативного штаба республики по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольги Балабкиной, режим самоизоляции будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

"Сегодня самоизоляция важна, прежде всего, для сохранения вашего здоровья. Эти меры связаны с заботой о вас. Конечно, невозможно быть изолированным постоянно, нужно себе позволить небольшую прогулку на свежем воздухе. Но постарайтесь это делать тогда, когда на улице мало людей, ограничьте время прогулок. Социальные услуги будут продолжать вам оказывать", - обратилась она к пожилым гражданам.

Также по информации штаба, местные власти окажут добровольно отправившимся в самоизоляцию людям старшего поколения разовую социальную помощь. Две тысячи рублей выплатят после начала режима самоизоляции, еще две - по завершению, при условии соблюдения режима.

Ресурсоснабжающим предприятиям рекомендовано в период режима самоизоляции граждан старше 65 лет не применять пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

На сегодняшний день в республике 10 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Отправиться в самоизоляцию пожилых людей попросили и власти Сахалинской области. Как информировала пресс-служба правительства региона, соответствующее поручение сегодня дал губернатор Валерий Лимаренко. Социальные работники и волонтеры помогут пенсионерам с доставкой продуктов, лекарств и решением других вопросов. Не выходя из дома, пожилые люди будут получать также и медицинскую помощь.

Сейчас коронавирус подозревают у двоих сахалинцев. Их анализы отправили в новосибирский центр "Вектор". У контактировавших с ними 118 человек были взяты анализы, результаты отрицательные. Пациенты вместе с членами семей находятся в инфекционном отделении.

В островном регионе введен режим повышенной готовности, действует запрет на все массовые мероприятия, закрыты театры и государственные кинотеатры, отменены экскурсии в музеях.

На закупку медицинского оборудования и защитных средств выделили 60 миллионов рублей.