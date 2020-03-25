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25.03.2020 10:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пожилым жителям Якутии выплатят деньги за самоизоляцию

Текст: Анна Бондаренко

Власти Республики Саха (Якутия) попросили отправиться в самоизоляцию пожилых людей старше 65 лет, которые живут в городских округах Якутск и Жатай, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

По словам зампреда правительства Якутии, заместителя главы оперативного штаба республики по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольги Балабкиной, режим самоизоляции будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

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"Сегодня самоизоляция важна, прежде всего, для сохранения вашего здоровья. Эти меры связаны с заботой о вас. Конечно, невозможно быть изолированным постоянно, нужно себе позволить небольшую прогулку на свежем воздухе. Но постарайтесь это делать тогда, когда на улице мало людей, ограничьте время прогулок. Социальные услуги будут продолжать вам оказывать", - обратилась она к пожилым гражданам.

Также по информации штаба, местные власти окажут добровольно отправившимся в самоизоляцию людям старшего поколения разовую социальную помощь. Две тысячи рублей выплатят после начала режима самоизоляции, еще две - по завершению, при условии соблюдения режима.

Ресурсоснабжающим предприятиям рекомендовано в период режима самоизоляции граждан старше 65 лет не применять пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

На сегодняшний день в республике 10 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Отправиться в самоизоляцию пожилых людей попросили и власти Сахалинской области. Как информировала пресс-служба правительства региона, соответствующее поручение сегодня дал губернатор Валерий Лимаренко. Социальные работники и волонтеры помогут пенсионерам с доставкой продуктов, лекарств и решением других вопросов. Не выходя из дома, пожилые люди будут получать также и медицинскую помощь.

Кабмин выделил 1,4 млрд рублей на профилактику и диагностику коронавируса

Сейчас коронавирус подозревают у двоих сахалинцев. Их анализы отправили в новосибирский центр "Вектор". У контактировавших с ними 118 человек были взяты анализы, результаты отрицательные. Пациенты вместе с членами семей находятся в инфекционном отделении.

В островном регионе введен режим повышенной готовности, действует запрет на все массовые мероприятия, закрыты театры и государственные кинотеатры, отменены экскурсии в музеях.

На закупку медицинского оборудования и защитных средств выделили 60 миллионов рублей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Якутия Распространение коронавируса COVID-19

Эта статья является комментарием к:

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2020 года № 1074 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ губернатора Сахалинской области от 24 марта 2020 года № 17 "О внесении изменений в Указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области"

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