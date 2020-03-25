Постановляю:

Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" (далее - Указ) следующие изменения:

1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:

"2. Запретить до особого распоряжения проведение на территории Сахалинской области ранее запланированных спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.".

2. Изложить пункт 3 в следующей редакции:

"3. Временно приостановить:

3.1. Проведение в Сахалинской области массовых, в том числе досуговых, мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно.

3.2. Работу кружков и секций программы "Сахалинское долголетие", а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.".

3. Дополнить пункт 9 подпунктом 9.7 следующего содержания:

"9.7. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), и пациентам старше 60 лет.".

4. Пункты 10-19 считать пунктами 11-20 соответственно.

5. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: "10. Органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей:

10.1. образовательных организаций, обеспечить принятие в установленном порядке решений:

- с 23 марта 2020 года до особого распоряжения свободное посещение дошкольных образовательных учреждений по решению родителей или иных законных представителей ребенка;

- с 26 марта 2020 года до особого распоряжения реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

10.2. физкультурно-спортивных учреждений, обеспечить принятие в установленном порядке решений по приостановлению тренировочного процесса на всех этапах спортивной подготовки до особого распоряжения, предусмотрев работу на дому по индивидуальным планам.".

6. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







