Боец ММА Александр Емельяненко вызвал на поединок Шлеменко

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на поединок бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

Емельяненко-младший выступает в тяжелом весе и в последнее время не проводил боев против серьезных соперников. Боксерский поединок против пауэрлифтера Михаила Кокляева, в котором боец ММА победил нокаутом в первом раунде, нельзя серьезно рассматривать. Бой против Магомеда Исмаилова перенесен на лето.

Сделал это Емельяненко через свою страницу в Instagram, сопроводив вызов не вполне печатным эпитетом. "Я тебя с удовольствием нокаутирую!" - написал спортсмен.

Шлеменко ответил, что готов принять вызов при условии, что бой пройдет по правилам ММА. "Мы без проблем можем встретиться. Но я являюсь бойцом ММА, поэтому хотел бы встретиться с ним по правилам ММА. Все зависит от предложения", - сказал Шлеменко Sport24.