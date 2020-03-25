ЦБ порекомендовал давать вторые ипотечные каникулы из-за вируса

Об этом говорится в информационном письме, которое регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям (МФО), кредитным и сельскохозяйственным потребительским кооперативам и страховым компаниям.

Реструктуризацию ипотечным заемщикам с подтвержденным заболеванием рекомендуется проводить, даже если гражданин уже воспользовался один раз правом на ипотечные каникулы, указывает ЦБ. Кредитору предлагается общаться с заемщиками дистанционно (например, по телефону), а заемщикам - предоставить все необходимые документы, включая подтверждающие заболевание, после выздоровления.

Банк России порекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам и в том случае, если они обратились за реструктуризацией и уже после болезни. В этом случае им не следует начислять неустойку за просроченные обязательства, говорится в письме регулятора. Кроме того, информация, направленная в бюро кредитных историй, не должна ухудшать кредитную историю таких заемщиков.

Если заемщик с коронавирусной инфекцией (или если заболевание подтверждено у живущего с ним члена семьи) не исполняет обязательства по ипотечному договору, то Банк России рекомендует до конца сентября не обращать взыскание на предмет ипотеки, если жилье единственное.

Страховым компаниям рекомендовано идти навстречу страхователю с подтвержденным заболеванием, если он обратится с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условия которого предполагают периодические платежи. Если заболевший коронавирусом клиент просит продлить срок предоставления в страховую компанию требуемых документов по страховому случаю (по договорам добровольного страхования), регулятор также рекомендует всем страховщикам принимать положительное решение по таким заявлениям и не начислять неустойку за нарушение сроков.

Как следует из заявлений крупных российских банков, они готовы пойти навстречу не только заболевшим коронавирусом, но и тем, чье финансовое положение пострадало из-за эпидемии и карантинных мер. Проще всего заемщикам будет получить ипотечные каникулы, поскольку это единственный вид послаблений по долгам, которые банки обязаны предоставлять по законодательству. Принимать решения о каникулах по другим видам розничных кредитов для заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за коронавируса, банки будут в индивидуальном порядке.

В рамках ипотечных каникул можно либо уменьшить, либо приостановить выплату жилищного кредита на срок до полугода. Для этого заемщику нужно соответствовать ряду условий - ипотека максимум на 15 млн рублей, условия договора не менялись по требованию заемщика, предмет ипотеки - единственное пригодное помещение для постоянного проживания заемщика.