Глава МОК хочет, чтобы Олимпиада в Токио стала "светом в конце тоннеля"

Глава МОК Томас Бах дал интервью японскому телеканалу NHK, в котором объяснил решение о переносе Олимпийских игр 2020 года на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса в мире. Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Бах приняли это непростое решение.

"Такое чувство, что человечество идет по очень темному тоннелю. И мы хотели и хотим, чтобы олимпийский огонь стал светом в конце этого темного тоннеля", - сказал он в интервью.

По словам Баха, изначально был вопрос о том, сумеет ли Япония обеспечить безопасность для участников и гостей Игр. Однако с распространением заболевания по миру позитивные прогнозы сменились на негативные.

"Вопрос уже встал не о том, какие условия представлены в Японии, а сможет ли весь остальной мир принять участие", - заключил глава МОК.