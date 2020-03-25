Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ) следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.";

2) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.";

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области:

1) на базе Центра управления регионом Московской области и Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области (в части осуществления консультирования работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области) обеспечить круглосуточную работу "Горячей линии" по телефону 8-800-550-50-30 для:

лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;

граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе составлением заявок на открытие электронного листка нетрудоспособности;

2) на базе Центра управления регионом Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области осуществлять контроль соблюдения самоизоляции лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, на дому продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней;

3) организовать осуществление приема заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области исключительно по предварительной записи посредством Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области.";

4) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Главному управлению записи актов гражданского состояния Московской области организовать осуществление приема заявителей в территориальных структурных подразделениях Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области исключительно по заявлениям, поданным посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), за исключением заявлений о государственной регистрации рождения и смерти.".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







