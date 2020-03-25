Около 380 россиян вылетели спецрейсом из Индии в РФ

Около 380 российских граждан, которые не могли покинуть Индию из-за вспышки нового коронавируса, вылетели в среду спецрейсом в Россию. По данным заведующего консульским отделом посольства РФ в Индии Андрея Федорова, на борт не смогли попасть 33 человека из-за нехватки мест.

Дипломат уточнил, что в Россию сегодня отправились 382 человека, в числе которых и граждане Беларуси. "Еще около 180 человек могут находиться в делийском консульском округе. Будем прорабатывать вопрос о возвращении оставшихся граждан на родину", - цитирует ТАСС Федорова.

По оценкам российской стороны, в Индии сейчас находятся около десяти тысяч россиян. Из них около семи тысяч - в курортном штате Гоа.

Во вторник на фоне распространения коронавирусной инфекции премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о введении с 25 марта трехнедельного режима строгой изоляции, предусматривающего закрытие границ между регионами. В стране остановлено движение пассажирских поездов и автобусов дальнего следования, а также метро. Закрыты рынки, торговые центры, школы, храмы, отменены все массовые мероприятия.

По последним данным, в Индии коронавирусом заразились 519 человек, из них 43 иностранца. Скончались 10 пациентов.