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25.03.2020 05:20
Рубрика: Власть

Шесть лет тюрьмы за "левую" таблетку

За производство фальшивых лекарств теперь можно надолго отправиться за решетку
Текст: Борис Ямшанов
Российская газета - Неделя № 64(8118)
Госдума рассмотрела в третьем окончательном чтении законопроекты, существенно повышающие ответственность за продажу "левых" лекарств и медицинских изделий, а также фальсифицированных биологически активных добавок в сети интернет.
Цены на лекарства замораживают, а за фальшивки накажут строже. Фото: Новодережкин Антон / ТАСС Цены на лекарства замораживают, а за фальшивки накажут строже. Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
Цены на лекарства замораживают, а за фальшивки накажут строже. Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Важные документы по просьбе редакции прокомментировал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Павел Владимирович, в чем суть новых законов?

Павел Крашенинников: Одним из законопроектов вносятся изменения в Уголовный кодекс, другим - в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки в УК направлены на усиление уголовной ответственности за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок в сети интернет.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Изменения в КоАП устанавливают повышенные размеры административных штрафов за подобные нарушения.

Разница между составом административного правонарушения и уголовным заключается в стоимости таких лекарственных средств, медицинских изделий и БАДов, введенных в оборот.

Если стоимость до 100 тысяч рублей, наступает административная ответственность, если более - то уже уголовная.

Что теперь будет грозить недобросовестным коммерсантам, которые беззастенчиво наживаются на чужом горе, обирая больных людей?

Павел Крашенинников: В Уголовном кодексе будут выделены в отдельную часть деяния, связанные с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарств, совершенные с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей.

В том числе сети интернет.

Повышаются штрафы за распространение фальшивок с использованием СМИ и интернета

В качестве максимального наказания в данной части предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

За "левую" таблетку - шесть лет тюрьмы, не слишком?

Павел Крашенинников: Закон исходит из специфики преступлений данной категории. Она заключается в том, что лица, подделывающие лекарственные препараты и медицинскую технику, действуют умышленно.

Человек или компания осознает общественно-опасный характер своей деятельности и относится безразлично к последствиям для жизни и здоровья неограниченного, возможно, очень широкого круга лиц, при этом преследует исключительно свои корыстные цели.

Например, по имеющимся данным, Росздравнадзор лишь за один год предотвратил обращение более 1 миллиона единиц медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям, выявлены тысячи незарегистрированных и фальсифицированных медицинских изделий.

Не коснется ли строгая мера тех, кто вынужден добывать для своих детей с редкими заболеваниями особые лекарства?

Павел Крашенинников: Закон будет дополнен новым положением, предусматривающим условия освобождения от уголовной и административной ответственности.

Какие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях?

Павел Крашенинников: В КоАП вводятся повышенные штрафы за правонарушения, связанные с распространением с помощью СМИ или сети интернет поддельных, недоброкачественных или незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и фальсифицированных БАДов.

Фото: iStock
За пропаганду наркотиков грозят штрафы в полтора миллиона рублей

Для граждан размеры штрафов составят до 200 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 600 тысяч, для юридических лиц - до 6 млн рублей. В то же время для организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве альтернативного наказания может применяться административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Возвращаясь к освобождению от наказания. КоАП и УК будут дополнены примечанием, согласно которому к ответственности не будут привлекаться в случаях, если реализация и ввоз незарегистрированных лекарств или медицинских изделий осуществляется в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств и законодательством об охране здоровья. Например, по жизненным показаниям конкретных пациентов. А также в том случае, если указанные лекарственные средства или медицинские изделия в России не производятся.

Подробности

С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте "РГ".

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