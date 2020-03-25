Важные документы по просьбе редакции прокомментировал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Павел Владимирович, в чем суть новых законов?
Павел Крашенинников: Одним из законопроектов вносятся изменения в Уголовный кодекс, другим - в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки в УК направлены на усиление уголовной ответственности за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок в сети интернет.
Изменения в КоАП устанавливают повышенные размеры административных штрафов за подобные нарушения.
Разница между составом административного правонарушения и уголовным заключается в стоимости таких лекарственных средств, медицинских изделий и БАДов, введенных в оборот.
Если стоимость до 100 тысяч рублей, наступает административная ответственность, если более - то уже уголовная.
Что теперь будет грозить недобросовестным коммерсантам, которые беззастенчиво наживаются на чужом горе, обирая больных людей?
Павел Крашенинников: В Уголовном кодексе будут выделены в отдельную часть деяния, связанные с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарств, совершенные с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей.
В том числе сети интернет.
В качестве максимального наказания в данной части предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.
За "левую" таблетку - шесть лет тюрьмы, не слишком?
Павел Крашенинников: Закон исходит из специфики преступлений данной категории. Она заключается в том, что лица, подделывающие лекарственные препараты и медицинскую технику, действуют умышленно.
Человек или компания осознает общественно-опасный характер своей деятельности и относится безразлично к последствиям для жизни и здоровья неограниченного, возможно, очень широкого круга лиц, при этом преследует исключительно свои корыстные цели.
Например, по имеющимся данным, Росздравнадзор лишь за один год предотвратил обращение более 1 миллиона единиц медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям, выявлены тысячи незарегистрированных и фальсифицированных медицинских изделий.
Не коснется ли строгая мера тех, кто вынужден добывать для своих детей с редкими заболеваниями особые лекарства?
Павел Крашенинников: Закон будет дополнен новым положением, предусматривающим условия освобождения от уголовной и административной ответственности.
Какие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях?
Павел Крашенинников: В КоАП вводятся повышенные штрафы за правонарушения, связанные с распространением с помощью СМИ или сети интернет поддельных, недоброкачественных или незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и фальсифицированных БАДов.
Для граждан размеры штрафов составят до 200 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 600 тысяч, для юридических лиц - до 6 млн рублей. В то же время для организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве альтернативного наказания может применяться административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Возвращаясь к освобождению от наказания. КоАП и УК будут дополнены примечанием, согласно которому к ответственности не будут привлекаться в случаях, если реализация и ввоз незарегистрированных лекарств или медицинских изделий осуществляется в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств и законодательством об охране здоровья. Например, по жизненным показаниям конкретных пациентов. А также в том случае, если указанные лекарственные средства или медицинские изделия в России не производятся.
С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте "РГ".