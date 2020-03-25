Премьер Японии обсудит с Трампом перенос Олимпиады на год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудит вопрос о переносе летней Олимпиады на 2021 год. Ожидается, что стороны также затронут проблему борьбы с распространением коронавируса, передает агентство Kyodo.

Накануне глава японского правительства предложил руководителю Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху отложить сроки проведения Игр на один год из-за пандемии коронавируса и получил с его стороны полную поддержку.

Примечательно, что до этого с аналогичной идеей выступил американский лидер. В общении с журналистами хозяин Трамп подчеркнул, что в складывающейся ситуации целесообразно отсрочить Олимпиаду.

После данного заявления японская сторона почувствовала серьезное давление со стороны мировой спортивной общественности. В частности, национальные олимпийские комитеты (НОК) Австралии и Канады выразили намерение не направлять свои сборные в Токио в случае проведения состязаний в запланированные сроки.

Кстати, перенос Олимпиады произойдет впервые в истории. До этого в 1916, 1940 и 1944 годах соревнования отменяли из-за Первой и Второй мировых войн, но не откладывали сроки их проведения.