Два работника приморской компании заразились коронавирусом за границей

У двух сотрудников Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Сазыкина обнаружен коронавирус.

Сейчас работники приморской фирмы находятся не на территории России, а за рубежом и на карантине. Туда они отправились в командировку, сейчас их состояние оценивается как стабильное, сообщает "Интерфакс". В какую именно страну их отправили - не уточняется.

Ранее в Приморском крае официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это жители Владивостока и Артема. Один отдыхал Мексике, второй - в круизе по европейским странам.