Первые волны цунами подошли к Северо-Курильску

Первые волны цунами подошли к городу Северо-Курильску, расположенному на острове Парамушир. Однако они незначительны и опасности не представляют.

Как сообщил РИА Новости представитель Сахалинского центра цунами, их наблюдатель находится на 40-метровой возвышенности. Он видел, что волны подошли, но они слабые и незначительные. Масштаб можно будет оценить чуть позднее, но, как показывает опыт, последующие волны всегда слабее предыдущих.

Ранее из-за угрозы цунами, возникшей после землетрясения, на возвышенность эвакуировали около 400 жителей острова.

Напомним, сейсмообытие магнитудой 7,2 зарегистрировали в Тихом океане, на глубине 250 километров. Его ощутили на острове Парамушир и в некоторых районах Камчатки.

"В результате землетрясения в городе Северо-Курильске имеются разрушения стояков печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в ЦРБ", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.