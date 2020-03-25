В Якутии число зараженных коронавирусом выросло до 10

Три предварительно положительных анализа на коронавирус, которые признали таковыми якутские врачи, подтвердила новосибирская лаборатория "Вектор".

Одна заболевшая якутянка недавно вернулась из США и сразу ушла на самоизоляцию. Еще два человека, у которых подтвердилась инфекция, контактировали с самым первым заболевшим. Как сообщил в среду республиканский оперативный штаб, теперь число инфицированных в Якутии выросло до 10.

Все заболевшие изолированы и получают лечение в инфекционном стационаре Якутска.

По оценке главы региона Айсена Николаева, ситуация остается стабильной, "нет резкого роста". Тем не менее, чтобы не допустить инфицирования самой уязвимой категории населения, всех жителей Якутска и пригородного поселка Жатай местные власти обязали соблюдать режим самоизоляции.