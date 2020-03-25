В колониях Приморья будут шить марлевые маски

В исправительных учреждениях Приморского края будут шить медицинские марлевые маски, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко.

"Растут цены на все средства индивидуальной защиты. Мы отправили в наши учреждения исправительной системы запасы марли - порядка 16 тысяч метров - для пошива марлевых повязок. Это техническое исполнение, дальше будем эту работу продолжать", - сказал глава региона, выступая перед депутатами Законодательного собрания Приморья.

Масок в аптеках Владивостока нет с февраля, на местных торговых интернет-площадках стоимость пачки из 50 штук доходит до 1500-1700 рублей.

Между тем, вчера региональные власти оповестили о первых двух случаях заболевания коронавирусом в Приморье. Оба случая завозные. По данным краевого минздрава заболевшие находятся в инфекционной больнице. Под наблюдением врачей находятся контактировавшие с ними люди.