В Приморье на борьбу с коронавирусом направят 500 миллионов рублей

Сегодня на очередном заседании Законодательного собрания Приморья было принято решение направить на борьбу с коронавирусом средства из резервного фонда края, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Резервный фонд пополняем на 500 миллионов рублей. Средства будут направлены на медицину, закупку средств защиты и проведение других превентивных мероприятий. При этом, мы не меняем параметры и не увеличиваем дефицит бюджета", - сказала, представляя советующий законопроект депутатам, председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Напомним, что вчера власти края рассказали о двух первых случаях заражения коронавирусом нового типа в крае. Две заболевшие женщины, побывавшие за границей, находятся в инфекционном отделении, их состояние удовлетворительное. Под наблюдением врачей находятся и контактировавшие с ними люди.