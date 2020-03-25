Жителей острова Парамушир начали эвакуировать из-за угрозы цунами

На курильском острове Парамушир эвакуируют жителей из-за угрозы цунами, возникшей после землетрясения.

- Безопасность людей для нас - самое важное. Надо сделать так, чтобы в зоне, которая может попасть под воздействие волны, не было людей, - приводятся на сайте правительства Сахалинской области слова губернатора Валерия Лимаренко.

В частности, жителей Северо-Курильска выводят на возвышенные места. Организованно прошла эвакуация воспитанников детсада и школы.

Напомним, сейсмообытие магнитудой 7,2 зарегистрировали в Тихом океане, на глубине 250 километров. Его ощутили на острове Парамушир и в некоторых районах Камчатки. По информации ГУ МЧС, волна цунами подойдет к острову в 15:04 по местному времени.