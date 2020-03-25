В правилах карантина по COVID-19 обнаружена нестыковка

В начале марта, когда мы с мужем и двумя дочками ехали отдыхать на Кипр, я даже не предполагала, что кульминацией отдыха станет двухнедельная эпопея с самоизоляцией на родине. Мир был совсем другой!

В Сербии (там была первая пересадка) случаев COVID-19 накануне нашего приезда не было вовсе, на Кипре тоже. В Израиле (туда заехали на три дня ради Иерусалима) - 10-15 выявленных больных. Все границы в Европе открыты. Мир изменился…

И мы теперь "заперты" на карантине в собственной квартире.

4-й день самоизоляции.

Еще на Кипре мы включили что-то вроде режима самоизоляции в облегченном варианте. Новости о коронавирусе напоминали сводки с фронта, попасть в инфекционку по возвращению не хотелось. Поэтому купили парочку 70-процентных спиртовых лосьонов для рук, "урвали" одну из последних упаковок одноразовых перчаток.

С масками оказалось сложнее. Муж обошел несколько аптек, везде только разводили руками, признаваясь, что средства защиты от вируса продают, в первую очередь, пожилым. В одной аптека русскоговорящий фармацевт подарил надежду: через несколько дней маски должны привезти. И не обманул. Когда утром муж пришел в аптеку практически к открытию, там уже образовалась небольшая очередь. Правда не потому, что был ажиотаж: часть заведений ограничила одновременное число посетителей. Поэтому очереди на улицах стали к концу отпуска уже привычным явлением.

Вообще, власти Кипра оказались весьма проворны в карантинных мерах: за несколько дней закрылось практически все, кроме аптек, продуктовых магазинов и заправок. Мы несколько раз видели полицейские машины, видимо, патрулировавшие улицы в поисках нарушителей, работающих вопреки запрету.

В магазинах большая часть людей была в масках и перчатках: все закупались большими тележками, чтобы ходить пореже. Практически везде стояли бесплатные санитайзеры для рук. При входе в кондитерскую сотрудница заботливо обрабатывала руки каждому посетителю, дополнительно предлагая одноразовые перчатки. Кассир обрабатывала свои руки после каждого покупателя.

Последние дни отпуска выдались нервные: мы переживали, что нас ждет дома. Судя по лентам новостей, ждало что-то очень строгое. Спойлер: нет.

Авиакомпания перенесла вылет на три дня раньше, так как Россия ограничила воздушное сообщение со странами ЕС. В самолете нам раздали уведомления от оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. А также попросили заполнить анкеты, которые нужно было сдать в аэропорту. Вкратце - кто мы, где были и где живем на территории России. По прилету в самолет зашел сотрудник Роспотребнадзора - раздал одноразовые маски.

В аэропорту после паспортного контроля нас снова ждало общение с Роспотребнадзором. Очень доброжелательные люди, одетые как в голливудских фильмах про эпидемию будущего (впрочем, она уже стала настоящим). Измерили всем температуру бесконтактными градусниками, а потом еще раз проверили все наши данные.

"Будьте здоровы!", - пожелала на прощание добрая женщина в маске на все лицо. "А что же самоизоляция? Что нам делать дальше?", - спросила я, мысленно готовая к "пройдемте, пожалуйста". Сотрудница улыбнулась одними глазами: "А вы приедете домой, там позвоните на "горячую линию", вам все расскажут".

То есть дальше нас ждал самый благоприятный для туристов и самый неблагоприятный в плане эпидемиологической ситуации сценарий: мы возвращаемся домой своими силами, как считаем нужным. Никто контролировать наши перемещения и контакты не собирается.

Вооружившись масками, перчатками и спиртом для обработки рук, мы двинулись на Ярославский вокзал. Таксист не отказал нам в поездке, но сам был в маске. По мере удаления от аэропорта концентрация масок на окружающих все уменьшалась. На контрасте с практически замершим в карантине Кипром казалось, что Москва не изменилась. Средства для обработки рук для всех желающих исчезли из вида после прощания с сотрудниками Роспотребнадзора в аэропорту.

Еще на Ярославском вокзале муж позвонил на "горячую линию" регионального Минздрава предупредить, что мы приехали из-за границы. "Нет симптомов? Приезжайте, выспитесь, а потом вызывайте врача себе и детям", - сообщил сотрудник.

Приехали мы в воскресенье. Врач к девочкам пришел во вторник.

Читаю новость: "Совет Госдумы 25 марта соберется на внеочередное заседание для обсуждения поправок о лишении свободы на срок до семи лет и серьезных штрафах за нарушение карантина".

Наверное, это правильно. А за дорогу из аэропорта домой тоже будут наказывать? Вот только кого? Нет симптомов - это еще не значит, что нет болезни. Инкубационный период COVID-19 длится 14 дней.

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