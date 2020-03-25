Красноярские власти рекомендовали населению не покидать свои города

Ввести ограничение на выезд жителей за пределы своих муниципальных образований в связи с угрозой распространения коронавируса распорядился губернатор Красноярского края Александр Усс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Поручение главы края о введение контроля за перемещением населения, было озвучено в ходе селекторного совещания с руководителями районов края. Исключением на вводимые ограничения теперь являются лишь "неотложные поездки".

Кроме того, в документе прописывается необходимость самоизоляции пожилых людей и жителей края имеющих хронические заболевания. Ранее министерствам культуры и спорта региона было поручено приостановить деятельность библиотек, музеев, концертных залов, театров и выставок, спортивных школ и стадионов. Должны прекратить работу бассейны и фитнес-центры.

По последним данным минздрава края, за все время пандемии COVID-19 обнаружен у девяти жителей региона. Из них три пациента уже выписаны после выздоровления. Всего в Красноярском крае обследовано 5,7 тысячи человек. Под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие вирусной инфекции сейчас находится в самоизоляции 2381 гражданин. За последние сутки к этому числу добавились 192 гражданина.