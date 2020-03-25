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25.03.2020 16:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества

Текст: Николай Грищенко

В Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Дагестане сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали пять человек, которые входили в состав террористической организации. Преступная структура была организована еще в 2013 году на территории колонии общего режима в Калмыкии.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Таким образом фигурантами уголовного дело о террористическом сообществе из колонии в поселке Яшкуль стали 27 человек.

Напомним, что в декабре 2019 года сотрудники ФСБ раскрыли преступное сообщество, созданное жителем Дагестана. Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников. При этом руководство колонии ИК-2 УФСИН за деньги оказывало покровительство членам террористического сообщества.

После выхода на свободу главарь сформировал в Кизляре банду, но был уничтожен 31 марта 2015 года, при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Хасавюрте.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Дагестан СКФО Кабардино-Балкария СКФО Ставропольский край

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