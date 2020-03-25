Суд арестовал подозреваемого в убийстве полицейского в Волгограде

Волгоградский суд арестовал подозреваемого в убийстве сержанта полиции на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Напомним, трагедия случилась накануне. 35-летний старший сержант полиции Владимир Тафинцев спас жизнь женщины, на которую напал вооруженный бандит. Увидев полицейского, он попытался убежать, но полицейский догнал его и задержал. Во время потасовки преступник сумел ударить его ножом. Ранение оказалось смертельным.

Убийца был задержан по горячим следам, им оказался житель Городищенского района, причем уже несколько раз судимым.

Как ранее сообщала "РГ", за героический поступок Владимира Тафинцева представят к государственной награде посмертно. Глава МВД Владимир Колокольцев подготовит соответствующее представление о награждении президенту России Владимиру Путину.