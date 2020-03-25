Новости

В Москве закрылся парк "Зарядье" 00:13
Во Франции нарушитель карантина разбил кирпичом голову женщине-полицейскому 25.03.2020
В Черном море ищут летчика пропавшего с радаров истребителя Су-27 25.03.2020
Дарья Жук и Александр Роднянский представили сериал "Мерзлая земля" 25.03.2020
Повышенный налог введут на вывоз доходов в офшоры 25.03.2020
Льва Лещенко перевели в реанимацию 25.03.2020
Новый тест испанского вице-премьера на коронавирус оказался положительным 25.03.2020
Заместитель британского посла в Венгрии умер в 37 лет от коронавируса 25.03.2020
Курские кафе и рестораны закроют из-за коронавируса 25.03.2020
Минск: Эпоха театрального искусства прощается с Инной Макаровой 25.03.2020
Минтруд подготовит документы для повышения пособия по безработице 25.03.2020
Двух нижегородцев принудительно проверят на коронавирус 25.03.2020
Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным 25.03.2020
Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление кокаина 25.03.2020
Путин подписал указ о переносе голосования по Конституции 25.03.2020
ФНС до 1 мая приостанавливает меры взыскания со счетов МСП 25.03.2020
ЦИК пересмотрит порядок подготовки к голосованию по Конституции 25.03.2020
Вышел трейлер нового мультсериала от создателя "Рика и Морти" 25.03.2020
Макгрегор пожертвовал миллион евро на борьбу с COVID-19 25.03.2020
Путин передал Росздравнадзор в подчинение Минздраву 25.03.2020
До пятницы кинотеатры закроют по всей стране 25.03.2020
Путин отменил поездку в Петербург 25.03.2020
Актриса Жанна Болотова госпитализирована с подозрением на коронавирус 25.03.2020
В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус 25.03.2020
В Москве для выявления нарушителей самоизоляции используют видеонаблюдение 25.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нельзя выбрасывать в экологичный контейнер
Что нельзя выбрасывать в экологичный контейнер
Как не потерять в зарплате во время карантина
Как не потерять в зарплате во время карантина
В "РГ" пройдет онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
25.03.2020 22:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Черном море ищут летчика пропавшего с радаров истребителя Су-27

Министерство обороны подтвердило второй за день инцидент с военной авиацией. В акватории Черного моря упал истребитель Су-27. Его летчика сейчас ищут, но поиск затруднен метеоусловиями, сообщили в ведомстве.

"25 марта около 20.10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27", - передает РИА Новости сообщение Минобороны.

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
Пилот разбившегося на Кубани военного Л-39 погиб

Там добавили, что в 20.11 получили сигнал аварийного радиомаяка в данном районе. По предварительной версии, самолет упал в воду.

"Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями", - отметили в ведомстве.

Уже известно, что для поиска военнослужащего на предполагаемое место ЧП отправлены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 поисково-спасательных служб Южного военного округа, а также малый противолодочный корабль Черноморского флота. Росморречфлот направил теплоход и два буксира, которые находились неподалеку от того места, где сработал радиомаяк.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Авиакатастрофы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подписал указ о нерабочих днях
Собянин: Кафе и рестораны в нерабочую неделю должны быть закрыты
В России зарегистрировали 163 новых случая коронавируса
Сбербанк объявил о новых условиях переводов с карты на карту
Пилот разбившегося на Кубани военного Л-39 погиб
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе