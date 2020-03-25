В Черном море ищут летчика пропавшего с радаров истребителя Су-27

Министерство обороны подтвердило второй за день инцидент с военной авиацией. В акватории Черного моря упал истребитель Су-27. Его летчика сейчас ищут, но поиск затруднен метеоусловиями, сообщили в ведомстве.

"25 марта около 20.10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27", - передает РИА Новости сообщение Минобороны.

Там добавили, что в 20.11 получили сигнал аварийного радиомаяка в данном районе. По предварительной версии, самолет упал в воду.

"Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями", - отметили в ведомстве.

Уже известно, что для поиска военнослужащего на предполагаемое место ЧП отправлены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 поисково-спасательных служб Южного военного округа, а также малый противолодочный корабль Черноморского флота. Росморречфлот направил теплоход и два буксира, которые находились неподалеку от того места, где сработал радиомаяк.