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25.03.2020 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму на чиновников завели дело за заселение сирот в непригодный дом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым

В Джанкойском районе Республике Крым детей-сирот заселили в непригодные для проживания квартиры, в которых нет отопления, отклеиваются обои и отслаивается потолочная плитка. Следственный отдел по Джанкойскому району ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело в отношении чиновников местной администрации, не проследивших за качеством передаваемого сиротам жилья.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
В Керчи возбудили уголовные дела из-за заселения сирот в холодный дом

Квадратные метры для детей-сирот по муниципальному контракту были куплены в доме по улице 40 лет Победы в селе Калиновка. Но получившие ордера сироты обнаружили, что батареи не подключены к системе централизованного теплоснабжения. Крыша течет, подъезд и квартиры поражены плесенью.

- Несмотря на очевидные нарушения санитарно-эпидемиологических требованиях к жилью, в актах приема-передачи не оказалось информации об этих изъянах, - уточнили в пресс-службе ГСУ. -  Достоверность сведений о наличии в жилом помещении центрального отопления, исправного и функционирующего без видимых повреждений не проверялась.

После получения ключей дети-сироты пытались жить в этих помещениях, но вскоре им пришлось съехать.

Следователи СК квалифицировали действия должностных лиц администрации Джанкойского района как халатность. Чиновники пренебрегли своими обязанностями и не обследовали должным образом жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате их права и законные интересы существенно нарушены. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ.

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- Нарушение законодательства было выявлено благодаря прокурорской проверке, - отметил в СК. - Сотрудники следственного отдела по городу Джанкой со специалистами Роспотребнадзора и с участием потерпевших провели осмотры квартир. Изучается документация, представляющая интерес для следствия. Сейчас устанавливается полная картина совершенного преступления. Расследование уголовного дела лично контролирует руководство Главного следственного управления.

Это не первый скандал в республике, связанный с предоставлением сиротам некачественного жилья. Напомним, в январе в Керчи детей-сирот заселили в холодный дом, который не был подключен к газоснабжению и отоплению. По этому факту ГСУ СК по РК также возбудило уголовное дело в отношении и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи и директора фирмы-застройщика "Технопласт".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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